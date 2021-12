Alfonso Portillo explica su apoyo a diputados de la UNE antisandristas

El expresidente Alfonso Portillo reapareció junto al diputado Aldo Dávila y varios congresistas disidentes de la UNE.

El expresidente Alfonso Portillo explicó a Soy502 que esta es la primera reunión que sostiene con el grupo de diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), desvinculados de Sandra Torres, y que la idea es buscar una alianza que busque consensos.

"Fue una primera aproximación para ver qué se puede hacer en este panorama tan atomizado, tan dividido y tan deteriorado institucionalmente. Explorar la posibilidad de crear un frente lo más amplio posible para enfrentar este deterioro institucional serio", explicó el exmandatario.

Portillo reconoció que la reunión tiene fines electorales y por lo tanto se está buscando una plataforma política que "coincida con nuestro planteamiento" y que "esté abierto a crear un proyecto viable, plural, diverso y democrático", pero aún no han buscado acercamiento con nadie.

El expresidente Alfonso Portillo junto con diputado disidentes de la UNE y el congresista Aldo Dávila. (Foto: Twitter/Orlando Blanco)

Aunque también existe la posibilidad de crear otra agrupación política, pero indicó que "están contra el tiempo", pero ambos grupos ya iniciaron trámites en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero "va lenta la cosa y creo que el tiempo no nos va a alcanzar".

Descarta su candidatura

El expresidente descartó buscar un puesto de elección popular, debido a que ha tenido dos intentos fallidos, en los que el TSE ha rechazado su inscripción.

"Yo aportaré lo que pueda aportar en votos, acercamientos y algunas experiencias, pero he desechado totalmente postularme. Ya lo intenté dos veces pero se me ha negado la inscripción en el TSE, no vale la pena insistir. Esto no se trata de personas, sino de proyectos", manifestó.

Sin embargo, su exesposa y actual diputada Evelyn Morataya, sí buscaría una reelección, detalló.

Cumplió condena

El expresidente Alfonso Portillo regresó a Guatemala en 2015 luego de cumplir una condena de 70 meses de prisión en Estados Unidos al declararse culpable del delito de conspiración para lavar dinero.

En mayo de 2011 se dictó condena absolutoria en Guatemala por un proceso legal en su contra donde se le señalaba de malversación de fondos. Aunque el Ministerio Público apeló la decisión, esta no prosperó.

Meses después de volver a Guatemala, Portillo buscó una curul en el Congreso con el partido Todos, pero el TSE rechazó su inscripción, lo intentó en 2019, pero tampoco tuvo éxito.