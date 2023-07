Portugal y Nigeria vencen y se acercan a la siguiente ronda del Mundial Femenino

-

Con las victorias de este jueves 27 de julio, Nigeria y Portugal buscan su clasificación a los octavos de final del Mundial Femenino.

Continúa la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023 y este jueves 27 de julio, las selecciones de los Grupos B y E tuvieron acción. Conoce los resultados:

Estados Unidos 1-1 Holanda

En el primer partido de la jornada de este jueves 27 de julio, Estados Unidos y Holanda confirmaron su buen momento en el Mundial, al empatar en una final anticipada para muchos por 1-1.

Estados Unidos y Holanda empatan actualmente en la primera posición del grupo E con 4 puntos, y todo se decidirá en la siguiente jornada, cuando se enfrenten a Portugal y a Vietnam respectivamente.

Portugal 2-0 Vietnam

Portugal venció 2-0 a Vietnam, y las europeas buscan su clasificación a octavos de final de la Copa Mundial Femenina de 2023. "No hemos visto la mejor versión de Portugal", declaró la portuguesa Vilda.

Las vietnamitas quedaron eliminadas del Mundial Femenino con dos derrotas y sin anotar un gol, pero aún tienen un partido para evitar irse con las manos vacías, el martes 1 de agosto contra Holanda.

Nigeria 3-2 Australia

En el último encuentro de la jornada, la selección de Nigeria, sorprendió a las locales y sumó su primera victoria en el torneo tras imponerse 2-1 a Australia y pasar a liderar el grupo B con 4 puntos.

Las australianas se adelantaron en el marcador con un en el primer tiempo, pero las africanas reaccionaron en la segunda mitad y en 27 minutos anotaron 3 goles para culminar la remontada.