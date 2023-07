Precio del "MLS Season Pass" para ver la temporada y presentación de Messi

-

El próximo 16 de julio, el Inter de Miami llevará a cabo la presentación oficial de Lionel Messi en el DRV PNK Stadium.

Todo está listo y marcado en el calendario, será el próximo domingo 16 de julio cuando Inter Miami lleve a cabo la presentación oficial de Lionel Messi en el DRV PNK Stadium.

Este evento será, de acuerdo con el propio club de la Major League Soccer (MLS), "algo sin precedentes", ya que se esperan muchas sorpresas.

Esto ha desatado gran expectativa en los aficionados de Lionel Messi en todo el mundo, motivo por el cual la propia MLS llevará la señal de este evento en directo a todos los rincones del mundo.

Apple TV+ será el servicio de streaming que cuente con los derechos de transmisión de la MLS con el Season Pass, por lo que los usuarios suscritos podrán disfrutar la presentación del astro argentino.

Save The Date ⚽



Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.



Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 11, 2023

¿Cuánto cuesta la suscripción al 'MLS Season Pass' para ver la presentación de Messi?

Actualmente, el servicio ofrecido para seguir la temporada de MLS y Leagues Cup tiene una promoción del 50% de descuento al contratar el pase de temporada.

Sin embargo, también existe la opción de contratar el servicio mensual.

Si ya eres suscriptor de Apple TV+ y deseas agregar el servicio de MLS Season Pass, esto tendrá un costo de Q.91 al mes o Q.273 por el resto de la temporada.

Mientras que para todos aquellos que no cuentan con una suscripción a Apple TV+ el costo de suscripción será de Q.105 por mes o Q.343 por el resto de la temporada.