¡Una vez más! La predicción de los Simpsons sobre las gafas de realidad aumentada

Los Simpsons predijeron la actualidad sobre las gafas de realidad aumentada en el 2017.

A finales de enero, la empresa tecnológica Apple lanzó al mercado los lentes "Vision Pro", a un precio de 3,500 dólares (24,500 quetzales) y las personas se han enloquecido con el producto.

Desde su lanzamiento, las nuevas gafas de realidad aumentada han generado una gran emoción en los consumidores, impulsada por los trabajadores de la marca, que celebran cada una de las compras.

Para empezar, así recibieron a la primera persona en comprarse unas

La gente ya ha comenzado a utilizarlo por las calles, y los videos y fotografías de las personas usando los lentes en la vida cotidiana se han viralizado rápidamente a través de las redes sociales.

Pero para sorpresa de muchos, o de pocos, ha salido a la luz un extracto olvidado de Los Simpson, donde muestran, en un episodio de octubre 2017, la actualidad sobre estas gafas futuristas.

La gente ya ha empezado a llevarlas por la calle

La famosa comedia de dibujos animados predijo a la perfección lo que está sucediendo actualmente, ya que se puede ver a los personajes caminar por la calle con las gafas puestas, sin importarles nada.

A pesar que las personas se golpeen o se caigan por estar utilizando los lentes, deciden seguir usándolos, ya que les muestra un nuevo tipo de realidad que los aleja de sus vidas tristes o aburridas.

OMG The Simpsons predict the future again

La serie parece adelantarse a los sucesos que ocurrirán, ya que no es la primera vez que "predicen" el futuro, y hay quienes aseguran que los Simpsons comunican las ideas de los líderes mundiales.

A pesar de las risas que esta coincidencia puede generar, las opiniones en redes sociales se encuentran divididas, y muchos critican el uso de este nuevo dispositivo, que nos volverá aun más "torpes".