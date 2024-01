La presentadora hondureña que ha causado sensación en la televisión

-

Milagro Flores se ha ganado el corazón de los hondureños como presentadora de HCH TV.

La conductora del matutino "Qué viva la vida" se ha ganado el corazón de sus seguidores, además de robar suspiros.

La joven combinó sus estudios con su trabajo en HCH, también forma parte del noticiero del medio día y a veces cubre la emoción de la tarde, termina sus labores a las 7 de la noche.

Foto: Instagram.

"Amo ir al centro, me gusta comer un helado en el parque 'La Leona' (Tegucigalpa) no soy complicada", dijo en una entrevista al medio hondureño "Tiempo".

Es la única mujer entre cuatro hermanos y afirma que gracias a su mamá es la persona que es. "Viví con muchas limitaciones, pero he sido rica con mi familia", reveló al medio.

Su atractivo no pasa desapercibido robando corazones de muchos fans. "Me gusta mi cintura y la cuido mucho, no hago ejercicios, no pienso volver al gimnasio pero me gusta estar activa con clases de baile y actividades que impliquen movimientos", admitió.

También afirma que tiene muchas propuestas de trabajo, pero que está muy agradecida con el canal. "Me iré de HCH el día que me digan que ya no me necesitan", afirmó.

Foto: Instagram.

