El triste final de presentadora de televisión a poco tiempo de haberse casado

La reportera de noticias Amanda Hanson falleció a sus 38 años poco después de casarse.

La estación Action News 5 de Memphis anunció el fallecimiento de la presentadora de televisión Amanda Hanson, de 38 años.

"Estamos devastados de anunciar la pérdida de nuestra colega Amanda Hanson", confirmó la estación.

We are devastated to announce the loss of our colleague Amanda Hanson.



Amanda, a beloved journalist, Memphian, colleague and friend, joined the Action News 5 team in 2021 and was the driving force behind the Action News 5 Digital Desk. She was 38 years old. pic.twitter.com/KtilDKLeFK — Action News 5 (@WMCActionNews5) January 25, 2024

Amanda, you are so missed. ❤️ pic.twitter.com/IIHGZ8p5P7 — Action News 5 (@WMCActionNews5) January 26, 2024

Aún no se ha dado a conocer la causa de muerte, pero People reportó que Hanson tuvo complicaciones de salud tras sufrir una emergencia médica.

Hanson había estado en el equipo de Arkansas K8 News, antes de unirse a Action News 5 en el 2021. Esta estación fue la que compartió la información sobre una emergencia médica de la reportera a inicios de la semana. Esta habría terminado con complicaciones que resultaron fatales.

New York Post reportó que Hanson se había casado recientemente con su esposo Darren. Además de la estación de radio, la comunidad estaba de luto por su muerte.