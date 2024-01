¿En dónde está Walter Mazariegos? Presentan recurso para ubicar al rector de Usac

-

El rector de la Usac no ha sido visto en las últimas semanas y un diputado presentó un recurso de exhibición personal para ubicarlo.

Luego de que se difundiera la noticia de que Walter Mazariegos, actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), deberá someterse a un juicio por desobediencia, un diputado presentó un recurso de exhibición personal a favor del funcionario.

José Chic, diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó este recurso para establecer su paradero o determinar si este no ha abandonado el cargo.

El legislador comentó que el 15 de enero acudió a la Usac y no logró ubicarlo. Le ha realizado requerimientos de información y no han sido acusados de recibido. "Le he preguntado a estudiantes y a docentes y nadie lo ha visto", dijo en redes sociales.

¿Dónde está el #Rector #Usac ? presenté exhibición personal para conocer el paradero de #Walter #Mazariegos pic.twitter.com/joPBLq9Aem — José Chic (@Josechic86) January 25, 2024

El diputado explicó que fue citado a una reunión en el Congreso, pero este no acudió. El objetivo de la reunión era determinar por qué había estudiantes recibiendo sus clases en los corredores y en el piso, así como para hablar sobre el presupuesto.

A juicio

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza Francisca Vásquez, Mazariegos es acusado por el delito de desobediencia, ya que existe un señalamiento en su contra al no reinstalar a una trabajadora de la misma casa de estudios superiores.

La jueza Vásquez, informó que el 22 de febrero a las 10:00 horas, dará inicio al debate oral y público contra Walter Mazariegos, en la Sala de Audiencias "B" del Juzgado Pluripersonal de Paz Penal, ubicado en la Torre de Tribunales.

El rector de la USAC, deberá presentarse ante el juzgado para Conocer del Delito de Desobediencia de Resoluciones de Trabajo y Previsión Social de Guatemala para enfrentar juicio.

Ante ello, Mazariegos tendrá que asistir de forma voluntaria a la citación, de lo contrario, de no llegar con una justificación válida, el rector podría ser declarado en "rebeldía" y se podría ordenar hacer uso de la fuerza pública para que se presente hasta el juzgado.