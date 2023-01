Giammattei asegura que no le temblaría la mano para aplicar la pena de muerte

El mandatario Alejandro Giammattei asegura que si el Congreso de la República se lo permitiera no le temblaría la mano para aplicar la pena de muerte.

El presidente Alejandro Giammattei se refirió a la aplicación de la pena de muerte en contra de los sicarios que operan en el país y afirmó que no tendría problema en utilizarla.

"Y ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al presidente de la República, el derecho del recurso de gracia, para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva", dijo el mandatario durante un discurso.

Además, indicó que aplicaría la mencionada normativa para quienes cometieron el crimen de la menor Génesis Anayelí, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida el primer día de este 2023 en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

"No me temblaría la mano si son llevados o condenados a pena de muerte a los que mataron a esa niña de siete años. No me temblaría la mano, en denegar el recurso de gracia y que paguen por su vida, los desgraciados que le desgraciaron la vida no solo a la niña sino a toda su familia", reiteró el mandatario.

Amenaza contra los pandilleros

Además, el presidente Giammattei lanzó una fuerte amenaza contra los integrantes de pandillas para que tomen el camino correcto.

"Los pandilleros tienen hoy dos caminos, o les cae la ley o se incorporan a la sociedad y se reinsertan a la sociedad, pero no vamos a seguir impasibles viendo como extorsionan a aquellas personas, especialmente a las más humildes", dijo Giammattei.

El mandatario detalló que mientras el emitía su discurso, las autoridades están realizando allanamientos para desarticular a una clica y que la lucha no se detendrá.

"Este año debe ser un año en el que marquemos un parteaguas en la historia, en la lucha contra los criminales que se han unido en pandillas y maras (...) quieren hacerse cargo de parte del territorio y de las colonias. Estos jóvenes descarriados deben enfrentar la ley", dijo el presidente.

Este es el discurso del presidente: