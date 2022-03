"Lucharemos hasta el final": la promesa del presidente de Ucrania

Vestido con una camiseta militar verde, el presidente ucraniano afirmó que su país se halla inmerso en "una guerra que no provocamos, que no queríamos".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, prometió el martes "luchar hasta el final", en una intervención por videoconferencia ante los diputados británicos en la cual evocó el histórico discurso del primer ministro Winston Churchill en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial.

"No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles", afirmó Zelenski tras haber recibido una ovación de pie de los legisladores reunidos en la Cámara de los Comunes de Londres.

Churchill había hecho una promesa similar en una intervención ante el Parlamento de Westminster en junio de 1940, cuando el avance de las tropas de la Alemania nazi parecía imparable en Europa.

Vestido con una camiseta militar verde, el presidente ucraniano afirmó que su país se halla inmerso en "una guerra que no provocamos, que no queríamos". Desde el primer día, "no hemos dormido, hemos luchado todos por nuestro país, con nuestro ejército", afirmó.

Sentado junto a la bandera azul y amarilla de Ucrania, también evocó a William Shakespeare consciente del público al que se dirigía.

"La cuestión para nosotros ahora es, ser o no ser", dijo. "Ahora puedo darles una respuesta definitiva: es sí, ser".

"Ha conmovido los corazones de todos en esta Cámara", respondió el ministro Boris Johnson, asegurando que Occidente está decidido a seguir adelante con el suministro de armas y las sanciones.

Al tiempo que agradeció al Reino Unido y a los países occidentales en general por su reacción a la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero, el presidente ucraniano lamentó que la OTAN no haya accedido a imponer una zona de exclusión aérea en el cielo ucraniano.

El presidente @ZelenskyyUa fue ovacionado en el Parlamento británico pic.twitter.com/NEGm9RKsay — xevt - xhvt (@xevtfm) March 8, 2022

Ofensiva diplomática

"Por favor, aumenten la presión de las sanciones contra ese país. Y por favor, reconozcan a este país como un estado terrorista. Y por favor, asegúrense de que nuestros cielos son seguros", Zelenski.

En una rueda de prensa celebrada en Varsovia el 1 de marzo, Johnson explicó, en respuesta al apasionado llamamiento de una periodista ucraniana, que la imposición por los aliados de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania implicaría el riesgo de una guerra total con Rusia, una potencia nuclear.

Los discursos de los jefes de Estado extranjeros son poco frecuentes en el Parlamento británico.

En una sesión celebrada el 2 de marzo, los diputados británicos ya habían ovacionado al embajador ucraniano Vadym Prystaiko, presente en la galería de invitados.

Como parte de su impulso diplomático en busca de una mayor acción occidental contra Rusia, Zelenski se ha entrevistado con líderes occidentales todos los días desde el inicio de la guerra.

El 5 de marzo, se dirigió a los representantes del Congreso estadounidense por videoconferencia para solicitar ayuda financiera.

El presidente ucraniano también pidió que se endurecieran las sanciones económicas contra Rusia, incluida la prohibición de las importaciones de hidrocarburos rusos.

El martes, el presidente estadounidense Joe Biden anunció un embargo a las importaciones de petróleo y gas ruso en Estados Unidos. En una medida coordinada, Londres anunció también que dejará de importar crudo y derivados petrolíferos rusos para finales de 2022.

El 1 de marzo, Zelenski se dirigió también al Parlamento Europeo para reclamar la integración de su país en la UE "sin demora" y pedir a los europeos que "demuestren que están con Ucrania".