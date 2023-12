¡Primera baja! El seleccionado nacional que se despide de Antigua GFC

-

Cristian "el Chaco" Jiménez se despide de la Antigua GFC luego de 5 años y más de 200 partidos disputados.

Luego de la sorpresiva eliminación de la Antigua GFC en los cuartos de final del Torneo Apertura 2023, a manos del Deportivo Guastatoya, uno de sus referentes se ha despedido del club panza verde.

En su cuenta oficial de Instagram, el defensor guatemalteco de 28 años, Cristian "el Chaco" Jiménez, anunció que luego de 5 años en el equipo y más de 200 partidos disputados dejará la institución.

"Agradecido eternamente con la institución y la afición que me apoyó durante estos años. Me voy feliz de haber podido vestir esta camisola y ahora me toca afrontar un nuevo reto", publicó Jiménez.

"Chaco" fichó por el conjunto de Sacatepéquez en junio de 2018 y disputó nueve torneos con la escuadra colonial, en donde consiguió el cuarto campeonato de los aguacateros en el Clausura 2019.

Se especula que el seleccionado nacional regrese al club que lo vio nacer, el CSD Municipal, en donde debutó con 19 años en el Clausura 2014 y se consagró como campeón en el Clausura 2017.

En 2018, Jiménez dejó el club carmesí, ya que no consiguió el aumento salarial que deseaba y, luego de una reunión con la dirigencia escarlata, se despidió de la afición roja y su destino fue el 'Pensativo'.

Ahora, cinco años después, Cristian regresa a la institución edil como un jugador mucho más experimentado, luego de haber disputado cuatro finales con la Antigua GFC y llegar a ser el capitán del club.