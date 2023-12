Miss Francia 2024 rompe las reglas y desata polémica por inesperada razón

-

La única concursante con cabello corto gana el certamen de Miss Francia 2024.

La joven de 20 años, Eve Gilles, se convirtió en la nueva Miss Francia 2024. Por primera vez en 100 años, el certamen otorgó la corona a una modelo de cabello corto. "Victoria de la diversidad", señaló la ganadora ante 5,000 aficionados presentes en el concurso.

"Nadie debería dictar quién eres", expresó Gilles, la única participante en el concurso de este año que tenía el cabello corto.

"Estamos acostumbrados a ver a bellas Misses con el pelo largo, pero yo elegí un look andrógino con el pelo corto", manifestó Miss Francia luego de su victoria el sábado 16 de diciembre, agregando que cada "mujer es diferente, todas somos únicas".

Foto: AFP

Tras la victoria, Eve Gilles ha recibido cientos de elogios, sin embargo, las críticas se han hecho presente. A través de redes sociales, la nueva Miss Francia ha sido atacada con mensajes negativos sobre su cuerpo y su cabello.

"Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo", dio a conocer Gilles al medio francés Le Parisien. "Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar", agregó.