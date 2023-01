"Maté a 25 talibanes": las fuertes declaraciones del Príncipe Harry

Los fanáticos de la monarquía británica están sorprendidos con las fuertes declaraciones que Harry reveló en su biografía, la cual pronto saldrá a la venta.

Harry hizo fuertes declaraciones acerca de su vida, entre ellas que él y su hermano le pidieron al ahora rey Carlos que no se casara con Camila Parker-Bowles.

El medio británico "The Guardian" mostró sorprendentes detalles, entre ellos que Harry fue agredido por su hermano William a causa de su opinión acerca de Meghan y también que contrató los servicios de una médium para hablar con su madre, la fallecida Diana de Gales.

En esta ocasión, salió a luz que mató a 25 talibanes mientras prestó servicio en Afganistán como piloto de helicóptero al participar en seis misiones que involucraron muertes "justificables".

"No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado, cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas, eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas", escribió el hijo menor del rey Carlos III.

(Foto: Oficial)

También confesó haber consumido cocaína y marihuana cuando era joven, y que recibió una broma del ahora Carlos III que le dijo: "¿Quién sabe si yo soy tu verdadero padre?".

El duque agrega que fue una broma de "mal gusto" debido a los rumores que existían cuando era más joven sobre un romance que Diana de Gales había tenido con el oficial de caballería James Hewitt.

Los medios aseguran que esta información podría significar un riesgo para la seguridad del duque, además que significaría una traición para sus compañeros con quienes sirvió en el campo.

Su libro se llama "Spare" (En la sombra) y será lanzado el próximo martes.