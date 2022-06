Por esta razón prohiben la proyección de "Lightyear" en 14 países árabes

La película se estrenará esta semana y es esperada por muchos, pero en otras regiones del mundo no podrá ser proyectada en cines.

"Lightyear” se estrenará este 16 de junio, y a estas fechas miles de admiradores esperan el filme, el cual no ha sido visto con buenos ojos en otras latitudes.

En esta nueva aventura de Buzz Lightyear hay dos personajes serán abiertamente gay, lo cual ha hecho que en algunos países conservadores se haya prohibido la cinta días antes de su estreno mundial.

Debido a que la película de Disney está enfocada a un público de todas las edades, la Oficina Reguladora de Medios de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Forza) revisó las escenas de la cinta y encontró que muestra una violación a los estándares de contenido de medios de aquel país.

La escena que ha ocasionado controversia se da entre personajes secundarios que comparten la aventura con Buzz Lightyear: estos son la comandante Alisha Hawthorne y su pareja, quienes se dan un beso en la pantalla.

Según un reporte de Variety de marzo, la escena fue incluida luego de que algunos empleados de Pixar Animation Studios se quejaron con Walt Disney Company porque se había censurado el momento, por lo que al final se decidió dejar intacta la historia.

La UAE Forza dijo que la película no recibió licencia para proyectarse en los cines del país, por medio de un tuit publicado el 13 de junio, en el cual aparece el póster de la cinta con un símbolo rojo de "prohibido".

La prohibición de "Lightyear" se da 6 meses después de que Emiratos Árabes Unidos anunciara que ya no censuraría los estrenos y les daría mejor una clasificación de edad para mayores de 21 años, en los casos que hubiera contenido para audiencias mayores.

Otras cintas que han sido censuradas por un contenido similar han sido "Eternals", "West Side Story", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore".