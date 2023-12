"No debí dejarte solo": prometida de tatuador fallecido publica desgarrador mensaje

-

Dayan y su novia se comprometieron hace solo unas semanas. Tras conocerse sobre su muerte, la joven reapareció en redes sociales con un desgarrador mensaje.

Hace solo unas semanas, Dayan Esquivel y su novia Nohemí celebraban su compromiso con sus contactos en redes sociales, quienes celebraron la noticia junto a ellos.

Esto sin imaginar que días después, la muerte del tatuador se avecinaría. El caso ha despertado indignación en Quetzaltenango, donde Esquivel tenía su estudio, lugar en el que fue hallado sin vida.

A unas horas de conocerse la noticia, la joven reapareció en sus redes para dedicar un emotivo y desgarrador mensaje a quien se convertiría en su esposo próximamente.

"Mi corazón hermoso No debí dejarte solo me fui una semana estaba haciendo todos los preparativos de nuestra boda estábamos en tratamiento para lo del bebé mi vida Por qué mi amor. Ayer fui a comprar el vestido y no pude comunicarme contigo por andar ocupada debí dedicarte más tiempo el día de ayer no sabía que ibas a hacer eso mi vida porque mi corazón hermoso... Besos mi rey", se lee.

Foto: captura de pantalla

Junto al mensaje, se observan dos imágenes del día especial en que se comprometieron. Una de ambos sonriendo a la cámara, y otra de un acercamiento de su anillo de compromiso.

"Una obra de arte... Pendientes"

Horas antes de ser hallado muerto, Esquivel publicó su último mensaje en su perfil de Facebook. En este, el joven expresaba estar a gusto de haber conocido a quienes tatuó durante su carrera.

"Voy a ser una obra de arte acá en el estudio pendientes. Me ha gustado compartir, conocerlos a todos y realizarles sus tatuajes. Recuerden TerroriserTattoo por siempre", escribió.

Sin embargo, horas atrás hizo otra publicación anunciando que eran los últimos días para agendar cita con él a quien deseara tatuarse, y un video de él frente al espejo. Amigos y familiares de Esquivel no dan crédito a lo sucedido y lo han llenado de emotivos mensajes de despedida.

Destacan que siempre se le vio muy feliz y enamorado de su novia, con quien planeaba casarse el próximo año ya que hace unas semanas ambos se comprometieron.

Por su parte, al lugar acudieron elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para procesar la escena y dar inicio a la investigación.

Foto: redes sociales