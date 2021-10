¿Puede Guatemala producir sus propios combustibles? MEM dice que no

El incremento constante a los combustibles en los últimos días, ha sembrado la duda acerca de la posibilidad de Guatemala de producir sus propios combustibles. La respuesta del MEM fue un contundente "No".

TE INTERESA: Precio de gasolina sobrepasa los Q31 por galón

"En el corto y mediano plazo la posibilidad es cero", dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien participó en la conferencia semanal del Gobierno.

Según el funcionario, uno de los principales problemas es que en Guatemala no hay ninguna refinería que tenga la capacidad de refinar la demanda del país.

"No hay ninguna refinería en Guatemala que tenga la capacidad de refinamiento de los barriles que consumimos diariamente en el país", justificó.

Además, indicó que no se cuenta con una producción local de hidrocarburos que genere suficiente para abastecer el mercado interno. "A largo plazo no podría asegurar si la condiciones serán diferentes, pero a mediado y corto plazo, no se puede", dijo.

Para Pimentel, es más barato para el bolsillo de los guatemaltecos continuar con las importaciones, que exportando o produciendo el combustible a nivel interno.