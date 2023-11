“Queens” exaltó a las mujeres exitosas de Guatemala

-

Empresarias y artistas de distintas disciplinas compartieron sus sorprendentes historias de éxito en el esperado evento "Queens 2023" celebrado por Manzana Marketing.

Mujeres poderosas se dieron cita en una fiesta que incluyó gastronomía, moda, estilo, arte y música para celebrar la vida y el empoderamiento femenino.

El evento se realizó en la finca "Shangri-la". (Foto: Wilder López/Soy502)

La cita se llevó a cabo en una glamurosa gala el 14 de noviembre en la finca "Shangri-la", ubicada en la Avenida Hincapié, kilómetro 11.5 en medio de elegantes jardines.

Ser "Queen" significa ser una líder que deja huella en Guatemala con sus iniciativas y logros, según María José Asensio, creadora de la iniciativa que ya se transformó en una tradición año con año.

María José Asensio de Manzana Marketing es la creadora de "Queens". (Foto: Wilder López/Soy502)

El objetivo del evento es concentrar a mujeres guatemaltecas que, con su trayectoria, son generadoras de cambio y una gran inspiración para otras. Sus empresas generan empleo, mueven los sueños e inspiran a otras mujeres a llevar a cabo sus metas.

Esta reunión permite a las empresarias más famosas del país consentirse, conocerse, formar lazos y lograr así un valioso networking empresarial para generar desarrollo.

Ellas fueron algunas empresarias que compartieron su experiencia con Soy502.

Cinthya Samayoa, gerente de Banca Mujer, BAC, Guatemala, proyecto Mujeres BAC:

Mujeres BAC apoya con las empresas de guatemaltecas explica Cinthya Samayoa de Banca Mujer. (Foto: Wilder López/Soy502)

“Creamos Mujeres BAC que ya lleva 4 años en Guatemala para impulsar el liderazgo, hemos fomentado el crecimiento económico de más de 12 mil emprendedoras, a través de capacitaciones y programas de desarrollo en sus distintos roles como profesionales.

Estos son acorde a cada una de las necesidades, desde emprendedoras que aún tienen solo la idea de lo que quieren hacer hasta quienes ya desarrollaron su empresa pero necesitan una renovación o posicionarse, damos un acompañamiento diferente a cada una para que su negocio prospere.

Por ejemplo una historia de éxito este año fue un proyecto de empresalidad con nuestras aliadas 'Wonder Woman' donde capacitamos a 200 mujeres por un programa de 3 a 4 meses, de ahí surgieron 15 ganadoras que lograron afianzar su empresa y lograron sus primeras ventas

Tenemos una emprendedora que hizo productos naturales a raíz de la enfermedad de su mamá, tenía cáncer y no podía usar cremas así que comenzó a crear sus propios productos y le puso etiqueta, precio, lo comercializó y vendió.

Si estás pensando en abrir un negocio tenemos un programa especial que se encuentra en la página de BAC donde te suscribes y recibes información para participar en las capacitaciones, trabajamos con universidades y al suscribirte vas a encontrar información de valor.

Buscamos expertos en los temas, si estás iniciando tu negocio, te enseñamos desde cero a promocionar tu marca y las cosas básicas".

Nina Andrade de bolsos "Sorella":

Nina Andrade y su hermana Camila crearon "Sorella". (Foto: Wilder López/Soy502)

"Nuestra marca es muy familiar, 'Sorella' significa 'hermana' en italiano y la empezamos con mi hermana Camila Andrade hace un año con la visión de crear accesorios hechos a mano en Guatemala que fueran únicos y especiales, que no se vieran en ninguna parte.

Desde niña la mostacilla llamó mi atención por su color y por ser una técnica que se ve en pocos lados alrededor del mundo además de ser muy representativa del país, quisimos tomar la técnica de trabajar con este material y modernizarla. Crear piezas icónicas que a la vez identificaran a Guatemala alrededor del mundo.

Mi hermana y yo hacemos el diseño, la combinación de color y luego las artesanas hacen su magia con sus habilidades para llevar el sueño a la realidad y le dan su toque exclusivo.

Celebramos mucho la individualidad, tenemos diseños para diferentes gustos, al usar 'Sorella' llevas una pieza única, con historia de muchas mujeres detrás, hecha en Guatemala, que muy pocas personas lucirán pues ninguna es igual, cuando entres a un lugar todos voltearán y preguntarán por ella".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SORELLA (@sorella_guatemala)

Gaby Salazar de "Gaby Salazar Jewerly":

Gaby Salazar inició la joyería a puerta cerrada “Gaby Salazar Jewerly”. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Somos una joyería a puerta cerrada en zona 10, inicié como todas las emprendedoras, vendiendo joyas desde joven, tenía 18 años, decidí independizarme, viajé y comencé a traer marcas, nuevas piezas, recolectando tesoros, luego inicié con un orfebre que me hacía reparaciones y poco a poco nos fuimos metiendo en ese mundo hasta tener un taller que ahora cuenta con 3 orfebres y algunos que trabajan de fuera.

Hacemos reparación de joyería completa, reparación de metales preciosos, oro, plata, bronce, también piedras semipreciosas, hacemos piezas nuevas y a otras que le damos el refresh que quieran para renovar, también podemos darle mantenimiento.

Trabajamos con cita, por eso somos diferentes, tenemos joyería única, una o dos piezas de un diseño, esto lo hace más exclusivo y es muy personalizado.

Todas tenemos un toque personal y algo que nos distingue, lo que más me gusta es que me dicen: 'vi a alguien y esto se lo compraron a Gaby', una joya te da elegancia, te trae un recuerdo, muchas emociones, te distingue, al mismo tiempo te da posición".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por G jewelry (@gabysalazarjewelry)

Dra. Anajudith Marroquín de Lemus, clínica estética y ginecológica "Womens Clinic"

Dra. Anajudith Marroquín de Lemus de la clínica estética y ginecológica “Womens Clinic” prioriza la salud con la naturaleza. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Nuestra clínica es integral, enfocada no solo en mejorar la autoestima, también estamos convencidos que el bienestar viene desde adentro, hacemos medicina ortomolecular, para mejorar su escenario inflamatorio y que de esa manera llegue a funcionar de maravilla y potencializar el cuerpo y la mente.

El objetivo es estar bien y nada inflamado, para de verdad reflejar esa salud, hacemos medicina ginecológica funcional, regenerativa y estética pues sabemos que hay padecimientos de las mujeres, que se han normalizado por años pero esto puede cambiar, estamos convencidas que es importante que tengan confianza en su ginecólogo y que ofrezca opciones mínimamente invasivas, a parte somos una clínica estética, cuyo fin es sentirnos bien e irradiarlo. Lo único que necesita para llegar es lucir su corona y sentirse bien.

Acerca de la medicina ortomolecular: estamos volviendo a la medicina de antes, hubo un punto en que en la nueva medicina, algo no funcionó, antes nuestras abuelas y abuelos vivían más, esta medicina trata de nutrir a partir de la naturaleza, no solo usar químicos para mejorar el estado de salud, por supuesto como médico recomiendo tratamientos que hay que seguir utilizando, pero de la mano de una alimentación adecuada y una suplementación adecuada, esto engloba la medicina ortomolecular, las mujeres tenemos mucho temor de usar tratamientos hormonales sintéticos porque hemos tenido resultados negativos muchas veces, de ahí surge la necesitad de buscar en la naturaleza el mismo tratamiento, hormonas bioidénticas (químicamente idénticas a las que produce el organismo), la misma hormona que usted produce, la podemos hallar en la naturaleza y al llegar a su cuerpo los receptores la buscan y no se daña el hígado, el objetivo es lograr el balance natural, de una manera natural y segura".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Anajudith de Lemus (@womensclinic.gt)

Estefanía Johanes Granados de "Nude Guatemala":

Nude Guatemala es un espacio para consentirse dice Estefanía. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Todo surgió por la atención que a mi me gustaría recibir cuando visito un salón, inició como un sueño, luego lo fui transformando hacia un lugar donde tú puedes reconectar con tu feminidad, día a día las mujeres se empoderan más y están en constante movimiento, en algún punto tienen a dejarse de último, así que este es un lugar donde puedes llegar y tener una experiencia para tí, una desconexión y un tiempo tuyo. Las uñas son un sello muy personal y cada quien tiene su propio estilo, nosotros lo llevamos a la realidad.

Desde niña he sido una apasionada por la belleza y desde que tengo memoria siempre jugaba con maquillaje, conforme me han venido ideas a la mente las he ido exponiendo y este es como un canvas, así ha sido Nude para mí, su inicio fue muy orgánico, muy artístico, con amor hacia el gremio.

Todos los emprendimientos en cada persona son como un hijo, le tienes un amor muy grande que uno espera que crezca y florezca, el emprendimiento de las personas dice mucho de ellas, conecta mucho lo que soy a través de la decoración, de los detalles, de lo que se transmite en redes y es parte de lo que quiero reflejar al mundo.

Quiero invitarlas a vivir una experiencia desde adentro, a consentirte, a darte un tiempo par tí, a amarte y desconectarte de cualquier situación y amar y honrar esa parte de tí".