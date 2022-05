Prenden fuego a la iglesia y casa de un pastor evangélico

Un pastor evangélico denunció que desconocidos le prendieron fuego a su vivienda y a la iglesia que dirige. Explicó que logró ponerse a salvo con su esposa y su hijo.

El pastor Bryan Casanga confirmó a Soy502 que la iglesia evangélica de la misión Príncipe de Paz y su vivienda fueron incendiadas intencionalmente.

De acuerdo con Casanga, el incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada del sábado 30 de abril, en el caserío El Mangal, Sayaxché, Petén.

"Nos quemaron la iglesia y nuestra casa, eso fue como a las 2:30. Perdimos prácticamente todo, nuestras pertenencias, objetos de la iglesia como una Biblia valorada en más de mil quetzales. Nos quedamos sin nada", dijo Casanga.

El pastor Bryan Casanga perdió todas sus pertenencias tras el incendio intencional de la iglesia y vivienda(Foto: Nuestro Diario)

Así ocurrió

Según el relato del pastor, logró percatarse de lo sucedido tras el ladrido de los perros y al ver el incendio despertó a su esposa e hijo para poder salir de casa.

"No vimos quienes fueron, solo escuché a los perros ladrar y de repente me di cuenta que se estaba incendiando el templo. Así que fui rápido a despertar a mi esposa y a mi hijo para poder salir ya que el fuego estaba a unos metros de que nos alcanzara. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero dos perritas murieron quemadas, nuestras gallinas y otros animalitos", externó.

Finalmente, dijo que los vecino cercanos les brindaron apoyo y llamaron a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes documentaron las declaraciones y en ese momento iniciaron una investigación para determinar lo ocurrido.