Ella es la artista que fue vista como mesera en Estados Unidos

-

Una cantante fue sorprendida como mesera en una casa de wafles en Alabama, Estados Unidos causando alarma entre algunos seguidores ¿de quién se trata?

OTRAS NOTICIAS: Famosa cantante es sorprendida trabajando como mesera en un restaurante

La famosa sorprendida en el lugar fue Elizabeth Woolridge Grant conocida como Lana del Rey, quien estaba uniformada e incluso portaba una placa de identificación que llevaba su nombre de pila.

Se desconoce el motivo por el que se encontraba en el lugar, pero algunas personas la reconocieron y no dudaron en grabarla para subir el video en redes sociales.

Algunos visitantes se tomaron fotos y ella aceptó con mucha naturalidad, además fue muy servicial durante su turno.

Aún se desconoce la razón por la que decidió realizar este trabajo, se cree que visitó el lugar llamado "Waffle House" y le regalaron el uniforme, por lo que decidió hacer como si era parte del personal por un día.

¿Quién es Lana del Rey?

Es una cantante, compositora, modelo, actriz, escritora y productora estadounidense, su estilo retro ha enamorado a sus fans, basándose en referencias de los años 50 y 60. El pasado mes de marzo de 2023 lanzó su noveno álbum de estudio llamado "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd".y su última presentación fue realizada en Québec, Canadá el sábado 15 de julio.

La famosa continuará con sus presentaciones en agosto, en algunas ciudades de estados Unidos y en México.

MIRA LAS FOTOGRAFÍAS:

Foto: oficial.

Foto: Oficial.

Foto: Oficial.

MIRA EL VIDEO:

♬ White Dress - Lana Del Rey @nervarc employee of the month #lanadelrey

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lana Del Rey (@lanadelreybr)

Su canción más famosa: