¿Por quién votó para The Best el capitán de Guatemala?

-

El argentino se impuso en la votación a Erling Haaland, pese a empatar en votos de los capitanes de las selecciones afiliadas a la FIFA.

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su palmarés al ganar el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando al favorito Erling Haaland.

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022.

El jugador del Inter Miami es el máximo ganador de este premio que se entrega desde 2016, superando a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, que tienen dos preseas; mientras que Luka Modric fue galardonado en 2018.

Messi is crowned #TheBest!



Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024

¿Por quién votó Guatemala?

Entre quienes votaron está el capitán, entrenador y un representante de la prensa de cada país.

José Carlos Pinto, capitán de Guatemala, eligió como el mejor a Lionel Messi por delante de Kylian Mbappé y Kevin De Bruyne.

Por su parte, el entrenador Luis Fernando Tena le dio sus votos a Erling Haaland, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan.

Mientras que el periodista guatemalteco, Carlos Marín, votó por Erling Haaland, Kylian Mbappé y Victor Osimhen.

El argentino, que suma sus tres premios The Best y ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Qatar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.