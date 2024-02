¿Quiénes son los ganadores de los Premios Grammy 2024?

-

La edición 2024 de los Grammy dio a conocer a los ganadores en cada una de sus categorías.

La edición número 66 de los Premios Grammy 2024 se realizó este domingo 4 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, con una ceremonia llena de sorpresas y momentos emotivos.

En este año, la gala de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, agregó tres nuevas categorías Grammy que debutaron en los su edición 2024: Mejor interpretación de música africana, Mejor álbum de jazz alternativo y Mejor grabación de baile pop.

El evento también contó con las actuaciones de Dua Lipa, Billy Joel, SZA y Travis Scott, además de la transmisión especial de U2, desde el Sphere de Las Vegas.

Estos son los ganadores de los Grammy 2024:

Mejor álbum del año

'Midnights' - Taylor Swift

Mejor grabación del año

'Flowers' - Miley Cyrus

Mejor artista revelación

Victoria Monét

Canción del año

'What was I made for?'- Billie Eilish en 'Barbie'

Álbum pop del año

'Midnights' - Taylor Swift

Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejano)

'Génesis' - Peso Pluma

Mejor grabación pop dance

'Padam Padam'- Kylie Minogue

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

'Barbie' (el álbum), varios artistas

Mejor canción de R&B

'Snooze' - SZA

Mejor álbum música urbana

'Mañana será bonito' - Karol G

Mejor actuación pop en solitario

'Flowers' - Miley Cyrus

Mejor canción escrita para medios visuales

'What was I made for?' del álbum 'Barbie', Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish).

Mejor álbum latino de rock o alternativo

'De todas las flores' de Natalia Lafourcade y 'Vida cotidiana' de Juanes

Mejor video musical

'I'm only sleeping' - The Beatles

Mejor álbum instrumental de jazz

'The winds of change' - Billy Childs

Mejor álbum de folk

'Joni Mitchell at Newport [Live]' - Joni Mitchell

Mejor grabación de audiolibro, narración y cuento

'The light we carry' - Michelle Obama

Mejor álbum de pop latino

'X Mí (Vol. 1)' - Gaby Moreno

Mejor álbum de jazz alternativo

'The omnichord real book' - Meshell Ndegeocello

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

'Oppenheimer' - Ludwig Göransson, compositor

Mejor álbum de rock

'This is why - Paramore'

Mejor canción de rock

'Not strong enough' - Boygenius

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

'Star Wars jedi: survivor' - Stephen Barton & Gordy Haab, compositores

Si deseas conocer la lista completa de los ganadores de los Grammy 2024, ingresa aquí.