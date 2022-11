¿Quieres enviarte un recordatorio por WhatsApp? Esto es lo que debes hacer

Esta es la forma en la que WhatsApp permitirá a los usuarios enviarse recordatorios a sí mismos.

La aplicación de mensajería rápida conocida como WhatsApp ahora permite que los usuarios se envíen recordatorios, imágenes o videos a ellos mismos.

Esto según se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de WhatsApp, en donde se explica que todo podrá estar de manera sincronizada en todos los dispositivos.

"Diga a Mensaje usted mismo. Ahora puedes enviarte recordatorios , inspiración ☁️ y todo lo demás a ti mismo en un lugar fácil de encontrar sincronizado en todos tus dispositivos", se lee en una publicación.

¿Cómo hacerlo?

Para poder enviarse un recordatorio a sí mismo, los usuarios deberán guardar su número de teléfono en la agenda del mismo. Posteriormente deberán ir a la aplicación.

Seguido de ello, podrán ir a la barra para buscar un "Chat" o iniciar uno nuevo, allí deberán colocar el nombre con el que se guardaron y enviar el recordatorio, imagen o video.