¿Quieres que tu nombre quede grabado en el espacio? De esta forma puedes participar.

"Probablemente hayas escuchado que puedes enviar tu nombre a Europa, la luna de Júpiter, si actúas antes del 31 de diciembre. ¿Pero sabes cómo tu nombre viajará realmente a bordo de nuestra nave espacial cuando se lance el próximo año?", así anuncia la NASA su proyecto en el que invita a los ciudadanos del mundo a participar.

Y es que la NASA ha lanzado una convocatoria para que puedas dejar plasmada tu firma en un dispositivo que la NASA colocará en el espacio junto a un poema en alusión a Júpiter. El mensaje podrá ser descargado pata tenerlo de recuerdo. La fecha límite para participar es hasta el 31 de diciembre.

La NASA detalla que los nombres viajarán a bordo de la nave espacial Europa Clipper mientras viaja a 1,800 millones de millas, aproximadamente 2,600 millones de kilómetros, hasta esta luna helada, donde un océano se esconde debajo de una capa exterior helada.

Hasta el momento se han presentado alrededor de 700,000 nombres, refiere la agencia espacial. Una vez que se hayan reunido todos los nombres, los técnicos del Laboratorio de Microdispositivos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, utilizarán un haz de electrones para estamparlos en un microchip de silicio del tamaño de una moneda de diez centavos.

El chip se adherirá a una placa de metal grabada con el poema original "En alabanza del misterio", escrito por la poeta laureada estadounidense Ada Limón para celebrar la misión. Viajando en el exterior de la nave espacial, el poema y los nombres serán como un mensaje en una botella mientras realizan unos 50 sobrevuelos cercanos del mundo oceánico.

La misión registrará 800 millones de kilómetros (500 millones de millas) durante estas órbitas mientras la carga útil de instrumentos científicos de la nave espacial recopila datos sobre el océano subterráneo, la corteza helada y la atmósfera de Europa para determinar si la luna podría albergar vida.

La NASA tiene disponible una página para que puedas participar. (Foto: captura de pantalla)

Una vez que se haya completado el ensamblaje de Europa Clipper en el JPL, el orbitador se enviará al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en preparación para su lanzamiento en octubre de 2024.

"Mensaje en una botella" se basa en la larga tradición de la NASA de enviar mensajes inspiradores en naves espaciales que han explorado nuestro sistema solar y más allá. El programa tiene como objetivo despertar la imaginación de personas de todo el mundo como lo hizo la nave espacial Voyager en 1977 al enviar una cápsula del tiempo de sonidos e imágenes que reflejan la diversidad de la vida en la Tierra.

Si deseas participar puedes ingresar al portal de Europa Clipper de la NASA y tiene versión en español.