El cantante "Rancherito Calibre 58" protagoniza accidente de tránsito

El cantante guatemalteco "Rancherito Calibre 58" estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Cobán, Alta Verapaz.

EN CONTEXTO: Cantante guatemalteco agrede brutalmente a una mujer que cargaba a un menor

A través de redes sociales, el cantante guatemalteco Selvin Cojulum conocido como: "Rancherito Calibre 58" confirmó que protagonizó un accidente de tránsito, tras una colisión con bus del transporte colectivo.

En el material audiovisual, el cantante se queja de que pese a la situación que está pasando, no sabe por qué la gente "es así con él".

"Me acaban de chocar la camioneta, me chocaron la camioneta miren, a mi me duele el brazo y pues este bus es el que me acaba de chocar amigos, aquí el que recibí el peor golpe fui yo", indicó "Rancherito Calibre 58".

Polémico artista

El percance vial ocurrió en Cobán, Alta Verapaz y según "Rancherito Calibre 58" se dirigía a reunirse con su progenitora y posteriormente tenía una emergencia.

El video del controversial cantante ha generado decenas de comentarios, debido a que es criticado por indicar que cantaría música cristiana y posteriormente ya no.

El 24 de octubre pasado, circularon videos en los que se observaba al cantante propinándole una golpiza a su pareja sentimental, quien tenía en brazos a un bebé.

Dos días más tarde fue capturado, acusado de agresión, pero poco después fue dejado en libertad, tras pagar una caución económica.