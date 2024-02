El rapero que fue arrestado en los Grammy tras ganar tres premios

-

El rapero Killer Mike es detenido en los Grammy tras ganar tres premios.

El rapero Killer Mike fue detenido este domingo 4 de febrero en los Grammy, luego de barrer en las tres categorías en las que estaba nominado, informó la publicación The Hollywood Reporter (THR).

Un video publicado en redes sociales por uno de los periodistas del medio mostraba al rapero, cuyo nombre real es Michael Render, esposado y conducido hacia un lugar desconocido en el Crypto.com Arena, donde se celebraban los premios Grammy.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8 — Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024

THR citó a un oficial de seguridad del recinto que dijo que el rapero fue detenido por una razón ajena a la gala de premiación.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no respondió inmediatamente a la AFP al ser consultada sobre el tema.

Al parecer durante su dentención, Killer Mike escribió en su cuenta de X una serie de emoticonos que representan sus tres premios con las palabras "gracias Dios".

Killer Mike ganó los Grammy por Mejor álbum de rap por "Michael", mejor canción de rap y mejor interpretación por "Scientists & Engineers."

"Me propuse conscientemente hacer el mejor álbum del mundo", dijo a periodistas.

"Me propuse conscientemente contar la historia de un joven negro que creció en el lado oeste de Atlanta para que el mundo pueda ver que nuestra narrativa no es solo victimización y pérdida, sino que podemos ganar, podemos florecer y prosperar".