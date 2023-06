Rapero muere en pleno escenario durante un concierto (video)

-

El rapero estadounidense Big Pokey perdió la vida tras desplomarse mientras daba un concierto en un bar en Beaumont, Texas, Estados Unidos.

Milton Powell de 45 años, conocido como 'Big Pokey', colapsó repentinamente delante de sus fans mientras interpretaba uno de sus temas.

Personas del staff trataron de auxiliarlo, al notar que no se levantaba lo llevaron de inmediato a emergencia. Horas después su representante confirmó la muerte.

"Con mucha tristeza compartimos la noticia de la muerte de nuestro querido Milton 'Big Pokey' Powell. Big Pokey. Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. En los próximos días, publicaremos información sobre su celebración de la vida y cómo el público puede presentar sus respetos", publicó la familia en Instagram.

"Les pedimos que respeten a su familia y su privacidad durante este momento difícil. ¡Big Pokey será para siempre 'El hoyo más duro de la camada'!", escribieron en un comunicado.

¿Quién era Big Pokey?

Fue integrante del grupo Screwed Up Click. además de pionero del movimiento Chooped and Screwed en Houston, un género de hip-hop caracterizado por su tempo lento.

Su primer álbum fue "The Hardest Pit in the Litter" en 1999 y posteriormente publicó: D-Game (2000), Da Sky's Da Limit (2002) y Sensei (2021).

