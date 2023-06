¿Por qué será tan difícil encontrar el submarino que se perdió camino al Titanic?

-

El domingo desapareció el submarino Titán con cinco personas a bordo, la búsqueda a contrarreloj espera encontrar a los tripulantes con vida.

El submarino Titán de la empresa OceanGate desapareció el domingo 1 hora y 45 minutos después de sumergirse.

El panorama se veía muy gris para los tripulantes de la nave. El corresponsal de la CBS, David Pogue, dijo que sería imposible escapar del submarino sin ayuda.

La nave esta sellada y no puede ser abierta sin ayuda exterior, no hay respaldo, no tiene cápsula de escape y el GPS no funciona. El destino parecía estar escrito, hasta que equipos de rescate detectaron "ruidos bajo el agua" en la zona donde desapareció la embarcación.

La mayor preocupación, por el momento, es el oxígeno. La nave esta preparada y se suministra oxígeno suficiente que dure 96 horas para cinco personas, pero ya han pasado 3 días desde su desaparición.

BBC recoge la opinión de Alistair Greig, un profesor de ingeniería marina del University College London.

"Una vez que se ha perdido la comunicación, es muy difícil ubicar dónde está.", comparte el experto. El mismo explica que no se sabe si mirar en la superficie del Atlántico o hasta el fondo del mar, quien cree que solo puede encontrarse flotando o hundido.

Otro experto, el investigador Jamie Pringle, dice que otra opción es que la nave este moviéndose de forma impredecible.

Pringle también menciona que por el diseño del submarino será muy difícil hallarlo desde el aire. El modelo Titán tiene el tamaño de una camioneta grande y está pintada de blanco, además, que esté flotando por la superficie no significa que está completamente afuera, sino que solo una pequeña parte es visible.

Modelo del submarino desaparecido en camino al Titanic. (Foto: Redes sociales)

National Geographic España menciona que esta búsqueda es como buscar un objeto de tamaño minúsculo en una extensión enorme de océano, y que el rescate tiene mínimas posibilidades.

La forma más eficiente no sería verlo, sino "escucharlo", reporta Infobae. Tendrían que esperar a que la nave haga algún sonido para tratar de encontrar su locación.

El ejército canadiense ya dejó caer boyas con sonar que podrán detectar los ruidos del submarino Titán.