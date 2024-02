La razón por la que un hombre escaló The Sphere en Las Vegas (Videos)

-

Un hombre se subió a la cima de The Sphere en Las Vegas.

En las últimas horas, en redes sociales se han viralizado videos de un hombre apodado "Spiderman" luego de que escaló hasta la cima de la esfera de Las Vegas.

El hombre identificado como Maison Des Champs, es un escalador de rascacielos profesional, quien motivado por una "noble causa" escaló la cima de The Sphere en Estados Unidos con el fin de recaudar fondos para una mujer embarazada que se encuentra en situación de calle.

JUST IN: The man who climbed 'The Sphere' in Las Vegas is Maison DesChamps, who is a pro-life activist.



DesChamps filmed himself at the top of the 366 foot tall structure and said he was raising money for a homeless pregnant woman.



He was reportedly able to get down through… pic.twitter.com/6iYMZ7elSR — Collin Rugg (@CollinRugg) February 7, 2024

Des Champs fue visto en la cima de la nueva atracción icónica de Las Vegas, dejando a muchas personas asombradas.

Whose manz is this ?!?



Climbed to the top of The Sphere in Vegas, and now he is stuck #LasVegas #TheSphere #boxing

pic.twitter.com/kaIc7V4LSg — HotBoxingMinute (@HotBoxingMinute) February 7, 2024

A person has climbed the Sphere. @KTNV pic.twitter.com/axoOARMDjt — Jaewon Jung (@jaewonnews) February 7, 2024

Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, el hombre compartió un video en donde se observa en la cima de la esfera, vistiendo una sudadera blanca, gafas de sol y una cámara en la parte superior de su cabeza.

De acuerdo con medio locales, las autoridades de Estados Unidos arrestaron al hombre momentos después de subir la cima de la esfera de Las Vegas.

Así también, autoridades policiales de Las Vegas a través de un comunicado informaron que el individuo que subió a la estructura, ahora está bajo custodia del Departamento Metropolitano de la Policía.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el escalador realiza actividades así, ya que anteriormente ha hecho escaladas similares, como en la Torre Devon de la ciudad de Oklahoma en junio de 2022 y la Torre Accenture de Chicago en octubre. En ambos casos, Des Champs también fue detenido.