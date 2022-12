La razón por la que los pilotos rusos no asistirán al Dakar 2023

En esta edición de Rally Dakar 2023 faltará el vencedor de las últimas 14 ediciones, Kamaz en la categoría de camiones.

Los vencedores de los últimos seis Dakar y de 12 de las últimas 14 ediciones no participarán en la 45 edición del Rally Dakar 2023. Se trata de Kamaz, el potentísimo equipo on raíces en el ejército ruso y no lo hará como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

Según se dio a conocer la organización del Dakar no permite a los participantes rusos y bielorrusos (país que también apoya la invasión de Ucrania) inscribirse en la carrera salvo que acepten el Código de Conducta de la FIA, que establece que el deportista se solidaria con el pueblo de Ucrania, con la Federación de Automovilismo de Ucrania y a todos los que sufren como consecuencia del actual conflicto.

David Castera, director del Dakar aseguró que la FIA exige que firmen el acuerdo, de lo contrario no pueden competir.

"En nuestra opinión, el contenido de ese documento es político y viola los principios de igualdad de oportunidades para los atletas. Consideramos imposible firmarlo y participar con nuestros pilotos bajo esas condiciones. Nuestra elección es clara: siempre estaremos del lado de nuestro país, especialmente cuando está en una situación difícil", publicó Kamaz en un comunicado oficial.