La reacción del Ejército de Guatemala tras supuesto hackeo

El Ejército de Guatemala respondió sobre las advertencias que hiciera una empresa de Ciberseguridad por un supuesto hackeo al Ministerio de la Defensa.

EN CONTEXTO: El Ministerio de la Defensa habría sido hackeado, según empresa de ciberseguridad

Rubén Tellez, coronel y vocero del Ejército de Guatemala, habló con Soy502 sobre el señalamiento que realizó una empresa de seguridad cibernética al dar a conocer que la entidad guatemalteca fue víctima de un hackeo de 5GB de datos confidenciales.

Tellez aseguró que la información que reveló "Better Cyber" y que circuló en las redes sociales es falsa. Y esta se ha difundido dese hace varios días.

Por aparte, el vocero explicó que toda la información que está a cargo del comando de informática del Ejército de Guatemala está segura y no han sido hackeados.

"Esa información que anda circulando es falsa. Anda en redes desde la semana pasada, viernes, sábado o domingo, aproximadamente; y es totalmente falsa, cualquier información que pueda estar vinculada con ese link o con esa supuesta descarga es información ajena al Ejército de Guatemala. Los servidores del Ejército de Guatemala, que se encuentran bajo control del comando de informática y tecnología del Ejército, se encuentran seguros y no han sido hackeados recientemente ni durante lo que va de este año. Así qué cualquier información que pueda estar vinculada con ese link y cualquier persona que pague por esa supuesta información hackeada, estará pagando por información falsa", sostuvo Tellez.

#Cyclops, a new #ransomware group, reportedly hacked the Ministry of Defense in Guatemala (Ministerio de Defensa) and leaked +5 GB of data...@Ejercito_GT @SrMindefG pic.twitter.com/qdfIIe2TPm — BetterCyber (@_bettercyber_) July 1, 2023

Así fue expuesto el "hackeo"

A través de sus redes sociales oficiales, la empresa de Seguridad Cibernética "Better Cyber", dio a conocer que el Ministerio de la Defensa de Guatemala habría sufrido un hackeo en su sistema de datos.

De acuerdo con la información que proporcionó la compañía Better Cyber, fueron 5GB de información los que fueron hackeados por un grupo de "Secuestradores de datos".

Esta información salió a la luz pública el 1 de julio, un día después de la conmemoración del Día del Ejército de Guatemala, la cual se lleva a cabo el 30 de junio de cada año.