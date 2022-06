La reacción de los españoles al probar las tortillas recién salidas del comal

El famoso tiktoker español Paulino Garrigolas, quien se volvió popular por hablar de sus experiencias en Guatemala y su cultura, habló del sabor de las tortillas y las dio a probar a su hermano, su reacción se hizo viral.

Otras noticias: La guatemalteca que interactuó con Alejandro Fernández en Petén

Durante su nueva visita al país, Paulino invitó a su hermano Quim Garrigolas quien lo acompañó a degustar las tortillas guatemaltecas recién salidas del comal: "Probando tortillas de maíz de Guatemala", dice su post.

"En este momento mi hermano va a probar por primera vez las tortillas de Guatemala, estando en Guatemala", explicó. Paulino ya había probado las tortillas en sus visitas anteriores, sin embargo, esta fue una bonita experiencia para Quim.

Luego de decir esto, mostraron un cesto lleno. "Huelen bien, están bien calientitas, las vamos a probar solo así porque dicen que las mejores tortillas se pueden comer solo así", dijo Paulino. En ese momento ambos tomaron una y la probaron "¡quema, quema!", dijo Quim.

"Mmmm, buenísimo", expresaron, calificando esta comida con un 10 de 10. Muchos usuarios recomendaron a los hermanos probarlas con acompañamientos como sal, guacamol, queso chancol, salsa de miltomate o incluso con chile.

Acerca de cómo inició sus historias Paulino contó:

"Hubo un intercambio cultural entre mi universidad y la Rafael Landívar... me preguntaron sí sabía dónde estaba Guatemala, pero no sabía mucho del país, no había ido nunca, hicimos buenas migas y por esa gente me animé a conocer y así me enamoré de la tierra guatemalteca", contó.

"Me impactó muchísimo sus recursos naturales y su gente, nunca me la habría imaginado así, me dejó huella y hay muchas cosas que me encantan como el paisaje, la gente, la comida y por encima de todo destaco a la gente, su amabilidad y hospitalidad no se encuentran en ningún otro país que haya conocido", afirmó.

MIRA LA REACCIÓN DE LOS ESPAÑOLES: