La reacción de la esposa de Pedro Henrique, artista cristiano que murió en escenario

El cantante cristiano originario de Brasil, Pedro Henrique, perdió la vida en pleno escenario, su repentina partida fue un golpe dura para sus colegas y seres queridos, esta fue la dura reacción de su pareja.

Este artista de 30 compartía su vida con Suillan Barreto, una influyente generadora de contenido que se especializa en el mundo de la belleza, ambos estaban casados y recibieron a su primera hija Zoe en octubre de este año.

En redes sociales Barreto dejó un desgarrador mensaje tras la trágica muerte de su esposo durante una presentación:

"Como te amo mi amor, esta fue la última vez que te vi ministrando, estoy aquí mi amor, intentando escribir y como siempre se me acaban las palabras, ¿dónde estás para ayudarme? ¿Puedes ver? ¡Ay mi amor, cómo te amo!, siempre te dije que te amaba más, ¿Dónde estás?, ¿dónde estás? Quería llamarte para desayunar o para tomar el café de la mañana, quería llamarte solo para esto, despertarte, aunque sé que no me levantaría, solo quería eso esta mañana", expresó en un video.

La tragedia:

El pasado miércoles 13 de diciembre de 2023 Pedro Henrique se derrumbó frente a los fieles que asistían a su concierto en vivo, el joven estaba cantándole a Dios cuando cayó perdiendo la vida de inmediato. A pesar de que los cuerpos de socorro trataron de revivirlo fue demasiado tarde.

En cantante interactuaba con el público con la canción “Vai Ser Tão Lindo”, cuando perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo ante la mirada atónita de su banda y espectadores.

¿Quién fue Pedro Henrique?

Fue un talentoso cantante nacido en Brasil, reconocido por su dedicación a la música gospel o cristiana. Su voz dejó una marca positiva en quienes lo rodeaban.

Así se despidió Suillan Barreto de su esposo, el adorador Pedro Henrique, quien perdió la vida durante una alabanza en pleno escenario. pic.twitter.com/KYJftRJCKM — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) December 15, 2023

Muere a los 30 años el cantante de góspel brasileño Pedro Henrique, durante una emisión en vivo de la Feria de Santa de Bahía.pic.twitter.com/6NffW1j56p — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 14, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Henrique (@pedrohenrique.oficial)