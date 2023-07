Así reaccionó la madre de Karol G a la canción "S91"

-

Un video muestra la emotiva reacción de la madre de Karol G a uno de sus sencillos musicales.

Karol G sigue acaparando las miradas en redes sociales por el estreno de su sencillo musical "S91", el cual se ha convertido en uno de los más escuchados desde su más reciente lanzamiento.

Al igual que sus fanáticos, la madre de la famosa colombiana quien es conocida como "La Bichota", no se quedó atrás y reaccionó de muy emotiva al ver el videoclip.

Esta fue la reacción

El momento conmovedor fue documentado por la propia Karol G, quien no dudó en presumir el video en sus redes sociales oficiales.

Tal y como evidencia la grabación, la madre de Karol G no pudo contener las lágrimas de felicidad.

El video que fue publicado por Karol G en TikTok iba acompañado de un mensaje en la descripción, mismo que no pasó desapercibido.

"No hay sentimiento más lindo para mí que saber que mi familia se siente orgullosa de mí y que mi música les pueda causar reacciones así", escribió la cantante colombiana en la descripción de su publicación.

@karolg Este video es especial por varias razones … 1. No hay sentimiento más lindo para mi que saber que mi familia se siente orgullosa de mi y que mi música les pueda causar reacciones así. 2. Mi mamá nos llevo al colegio toda la vida y nos enseño el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los dias por la mañana (decía que eran palabras sagradas de protección), cuando vió que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar. 3. Vivo agradecida con Dios y con la vida por darme una familia que me apoya, que ha creído en mi desde el primer momento y que hoy siguen conmigo, celebrando juntos tantas cosas bonitas que nos pasan. Crean en sus hijos, en su familia, en sus amigos, esa es la motivación más grande y el ingrediente más importante para el éxito de cualquier sueño❤️‍ S91 tiene un mensaje de celebración, de orgullo, de amor, de superación, de invitación … tantos sentimientos bonitos … solo quiero que lo vean ya. Pdta: Ella me dejo subir el video después de todo te amo ma, te amo pa … GRACIAS A TODOS POR HACER PARTE DE ESTO!!!! ✨ pdta2: El video y la cancion son el anuncio de algo que les prepare a todos MSB.BS ♬ sonido original - Karol G

El origen de la canción

En cuanto a la canción, su nombre es "Salmo 91", pero se resume en "S91", y es en honor a su madre, quien les enseñó a Karol G y a su hermana rezarlo desde pequeñas.

"Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo antes de salir de casa todos los días por la mañana decía que eran palabras sagradas de protección, cuando vio que algo que me enseñó desde pequeña lo había incluido en la canción Las lágrimas no se hicieron esperar", declaró la cantante colombiana.

Finalmente, los fieles seguidores de la Bichota, escribieron diversos mensajes para elogiar a la artista y a su madre.