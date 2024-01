La reacción de Taylor Swift ante "pesada" broma en los Globos de Oro (video)

-

El anfitrión de los Globos de Oro, Jo Koy, dio mucho de qué hablar tras una broma sobre Taylor Swift durante la premiación.

La cantante Taylor Swift sufrió un incómodo momento durante la premiación de los Globos de Oro, de la mano del anfitrión Jo Koy, que terminó haciendo una broma ofensiva.

Swift fue considerada como la Persona del Año en la revista Time. Recientemente se dio a conocer que la cantante comenzó a salir con el jugador de la NFL (National Football League) Travis Kelce, a quien ha visitado durante sus juegos.

El presentador, Jo Koy, se burló de esto durante los premios: "¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de oro hay menos planos de Taylor Swift", dijo Koy. Los camarógrafos lograron captar la reacción de Swift, quien parece hacer una mueca de disgusto.

La reacción de Taylor Swift después de la broma de Jo Koy sobre ella en los Globos de Oro:



El anfitrión también fue criticado por una broma que hizo sobre la película Barbie, que estaba nominada a mejor película musical o comedia, pero terminó ganando solamente mejor logro cinematográfico y de taquilla y mejor canción original.

Koy, tuvo un momento en el que menciona que el momento clave de Barbie era cuando: "pasa de la belleza perfecta al mal aliento, la celulitis y los pies planos, o lo que los directores de casting llaman "actor de carácter".

El público no reaccionó de la forma en que el anfitrión esperaba, a lo que gritó: "¡Hey, me dieron el trabajo hace diez días! ¿Quieren un monólogo perfecto? Cállense. Me toman el pelo, ¿verdad?".

*Con información de Infobae