¡Boquiabierto! La reacción viral de un espectador al ver a Michelle Cohn (video)

La guatemalteca dejó boquiabiertos a muchos, pero un fan destacó por su peculiar reacción.

Michelle Cohn continúa brillando en cada una de las actividades de las que ha formado parte desde su arribo a El Salvador. Y es que en solo unas horas se celebrará el gran certamen de Miss Universo.

Recientemente, la guatemalteca causó sensación por su participación en la Preliminar del concurso celebrada el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre.

La joven madre acaparó las miradas de los presentes en el Gimnasio Adolfo Pineda de San Salvador, con su pasarela en traje de baño, traje de gala y traje nacional.

Sin embargo, fue un espectador entre el público quien se ha vuelto viral en las últimas horas por su peculiar reacción al ver a Cohn modelando.

En el clip compartido en TikTok, se observa el momento en que la guatemalteca modela con su vestido de gala. Entre la audiencia destacó un asistente que quedó con la boca abierta al verla.

Mira el video:

@universe_guatemala #missuniverseguatemala #michellecohn ♬ original sound - Miss Universe Guatemala

El momento se hizo viral en la red social, con más de 310 mil reproducciones. En comentarios, usuarios de varias partes del mundo secundaron la emoción del espectador.

"Soy de Honduras pero me quedo con Guatemala", "Un llamado a todos los chapines a votar en la app de Miss Universo", "Wow Guatemala es bellísima", "Jajaja porque no me vieron a mí", se lee.

Así puedes ver a Michelle Cohn

Si no te quieres perder la participación de la guatemalteca en el importante evento internacional, toma en cuenta que se celebrará el sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Adolfo Pineda de San Salvador.

El certamen comienza a las 7:00 de la noche, hora de Guatemala. Para verlo, sintoniza el canal TV Azteca Guate que tendrá cobertura especial. También será transmitido en el canal Telemundo Internacional.

Además, en el canal oficial de Miss Universo en YouTube también se estará transmitiendo en directo el evento.