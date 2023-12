¿Es real? Surge video de la Virgen de Guadalupe en The Sphere de Las Vegas

-

Circula en redes sociales supuesta proyección de la Virgen de Guadalupe en The Sphere.

Con motivo de celebrar el día de la Virgen de Guadalupe, cada 12 de diciembre, millones de feligreses de distintas ciudades de México y de otros países, viajan a la Basílica de Guadalupe que se ubica en la Ciudad de México.

Este día es importante en la religión católica, por lo que se festeja a lo grande dentro de la comunidad alrededor del mundo.

Sin embargo, a través de redes sociales se ha viralizado un video de una supuesta proyección de la imagen de la Virgen de Guadalupe en The Sphere, que se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, por ello, usuarios lo asocian con la importancia de la festividad para los feligreses, pero ¿es real o no?

En el videoclip que es viral en la red social TikTok, se puede observar la imagen de la Virgen de Guadalupe acompañada con fuegos artificiales, y todo apunta a que es proyectada en las pantallas de The Sphere. Ante ello, cientos de internautas cuestionan la veracidad de las imágenes difundidas y señalan que es un "filtro".

The Sphere es una construcción esférica de 81,300 metros cuadrados de superficie exterior, que alberga en su interior la pared de LED más grande del mundo, con más de 260 mil millones de píxeles de video.

La gran esfera fue creada para ser un auditorio de conciertos y eventos de entretenimiento con capacidad para 18,600 personas.

Por otro lado, cabe mencionar que de momento, las cuentas de The Sphere no han dado a conocer información que muestre alguna imagen que pueda comprobar si fue proyectada la Virgen de Guadalupe, en Las Vegas.