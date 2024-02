¡Es una realidad! La tarjeta azul llegará al fútbol

-

La tarjeta azul será implementada en el fútbol.

La IFAB (International Football Association Board), es el encargado de dictar las reglas del fútbol. Sin embargo, planea introducir una nueva sanción llamada "tarjeta azul", de acuerdo con información del medio The Telegraph.

La nueva tarjeta tendría como objetivo expulsar por 10 minutos a los jugadores que la reciban y dejarán a su equipo con un jugador menos.

"Hemos identificado el mal comportamiento de los jugadores con un problema grave para el fútbol. Estamos examinando qué podemos hacer mediante cambios en la reglas del juego. Una expulsión programada podría ser un elemento disuasivo mayor que una advertencia. También hay mucho interés por parte de varias partes interesadas en la idea de que sólo el capitán puede acercarse correctamente al árbitro", indicó Lukas Brud. miembro de la IFAB.

EXCLUSIVE: Blue cards to be introduced for football sin-bins, with players removed from field for 10 minutes for cynical fouls or dissent



✍️ @ben_rumsby#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) February 8, 2024

Las particularidades que tendrá la nueva tarjeta es que dos azules constituirán una roja. Es decir, se expulsará al jugador del partido completo y será suspendido para el siguiente. También ocurrirá lo mismo si se combina una tarjeta azul con una amarilla.

La tarjeta azul será introducida gradualmente en el fútbol. La Federación inglesa (FA) será la voluntaria para que se pruebe dentro de sus competiciones, los partidos en la FA Cup masculina y femenina podrían ser escogidos para realizar el ensayo en los próximos meses.

The Telegraph también informó que, de momento, las competiciones de élite no serán parte de las pruebas iniciales hasta que se perfeccione el protocolo de actuación.

Cabe mencionar que sería la primera vez que se modifica el sistema de tarjetas en el fútbol desde que en el Mundial del año 1970 se introdujesen las tarjetas rojas y amarillas.