GAIA Business School realiza el primer Encuentro Centroamericano de Sostenibilidad

Con la participación de expositores nacionales e internacionales, GAIA Business School realizó el primer Encuentro Centroamericano de Sostenibilidad titulado "Desarrollo Regenerativo e Impacto Regional: Más allá de la Sostenibilidad".

El objetivo de este evento fue generar un intercambio de experiencias y generar el interés de empresas, colaboradores, alumnos y organizaciones, para que en conjunto se generen las sinergias que permitan alcanzar acuerdos en común para puedan generar las condiciones necesarias que den lugar a la generación de estrategias en beneficio de la sostenibilidad.

(Fotografía cortesía: GAIA Business School)

La actividad contó con la participación Gustavo Adolfo Yepes López, presidente del Principles for Responsibles Management Education, Chapter Latin American and Caribean (PRME LAC), la cual forma parte de Pacto Global de las Naciones Unidas y Maritza Arbaiza, Focal Point del Principles for Responsibles Management Education, Perú, y, directora de Sostenibilidad de GAIA Business School.

El workshop titulado RoI de las Políticas de Sostenibilidad y su Aporte al 2030 en Centroamérica, se realizó con la disertacion de Rony González Hernández, decano de la Universidad Latina de Costa Rica; Jesús Zárate, gerente de Asuntos Estratégicos de CetraRSE; Mario López y López, decano de la Universidad Doctor Andrés Bello de El Salvador.

Para cerrar este evento, se contó con la participación de Karen Chinchilla Arévalo, directora ejecutiva de Pacto Global Guatemala, quien brindó la clase magistral titulada Estrategias de Gestión, Sostenibilidad y Equidad que Potencien el Desarrollo de Centro América.