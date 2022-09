¡Sigue en el Gobierno! Así encuentran a Hugo Monroy, asesor de Giammattei

El exministro de Salud, Hugo Monroy, reapareció durante una actividad fiscalizadora realizada por un grupo de diputados.

En redes sociales, el diputado Aldo Dávila compartió un video mientras realizaba una fiscalización en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Sin embargo, enfatizó en que se sorprendió al encontrar en las instalaciones a Hugo Monroy, exministro de dicha cartera.

El legislador señaló que Monroy había sido destituido en medio de señalamientos por "mala gestión" de la cartera de Salud durante el inicio de la pandemia del Covid-19 en Guatemala.

"Hugo Monroy, siempre sí trabaja aquí. Porque me dijeron que no... Yo pregunté como veintiocho (veces) y me dijeron no, y siempre sí ", dijo Dávila.

Asesor de la Secretaría Privada

Monroy sí fue destituido de la cartera de Salud. Sin embargo, a finales de 2020 se conoció que el exministro tendría un puesto como asesor en la construcción de hospitales. Cabe destacar que en 2021, Monroy fue presentado como enlace entre el Gobierno de Guatemala y el de Taiwán para la facilitación en la construcción de un hospital en Chimaltenango.

En esta ocasión, el exministro de Salud respondió a los legisladores sobre su actual función en la institución. Aseguró que él no tiene un alto cargo, y que únicamente apoya a Alejandro Giammattei.

"Yo ya no tengo autoridad... Soy coordinador, el presidente lo que me dio es, primero es: servicios profesionales en la Secretaría Privada de la Presidencia; segundo, ayudar a que todo esto camine... estoy como un apoyo", indicó Monroy.

Monroy devenga un sueldo de Q25 mil mensuales, según el contrato de Servicios Profesionales 029-15-2022, en el cual se especifica que es asesor de la "Secretaría Privada de la Presidencia", cargo que concluye el 31 de diciembre de este 2022.

