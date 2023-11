Reaparece el "Hombre del regalón" y causa furor

-

Willy Barrios conocido como "El hombre del regalón" reapareció sorprendiendo a los fanáticos del famoso programa nacional de los años 90 de donde era integrante, así luce ahora.

El guatemalteco era conocido por su personaje en el programa "La feria de la alegría" de Canal 3, cuando de manera repentina, salía premiando a personas del público llevando una regalo gigante, que podía contener desde un juguete hasta un amueblado; la única condición era que la persona elegida mostrara sus pasos de baile o pasara por las pruebas que el famoso le pidiera.

El fotógrafo Luis Estrada cuyo proyecto de Tik Tok es hacer imágenes de personas en la calle, abordó a Willy en Antigua Guatemala pidiéndole ser modelo para hacerle una sesión fotográfica espontánea.

"Hola, fíjate que me dedico a hacer fotografías para Tik Tok, para redes sociales y quería ver si me aceptabas unas fotografías, no nos demoramos mucho, unos dos minutos, yo hago fotografía a personas desconocidas", le dijo Luis mientras lo grababa.

"Uno puede estar tranquilo en un lado y de repente se presentan oportunidades como estas ¿por qué no?, soy especialista en liderazgo motivacional en el área de la sanidad emocional, con talleres y programas", le contó Willy.

¿Quién era el Hombre del regalón?

El personaje creado en el año 2000 repartía premios sorpresa al público que asistía al set del programa "La feria de la alegría" de Canal 3, conducido por Tito Rivera.

Además del famoso show familiar fue actor, conductor y presentador, en 2010 participó durante 3 años en un segmento de Lunes a Viernes transmitido en el matutino Viva la Mañana, también formó parte de Canal Antigua; participó en cortometrajes e hizo teatro.

Barrios también fue un famoso fitness nacional, fue entrenador personal, fisicoculturista y representó al país como Mister Guatemala.

Actualmente es escritor y coach motivacional, especializado en sanidad emocional, realiza segmentos en sus propias redes sociales acerca de las emociones. Es autor del libro "Mi nuevo yo", donde propone romper los estereotipos intelectuales, para sustituirlos por la sabiduría y la inteligencia divina.

MIRA SU CAMBIO:

Foto: Luis Estrada.

Foto: Luis Estrada.

Foto: Luis Estrada.

Foto: Luis estrada

MIRA EL VIDEO:

