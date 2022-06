Recaudan fondos para repatriar los restos de tres hermanas hacia Estados Unidos

Las jóvenes habían llegado a Guatemala para visitar a unos familiares, pero perdieron la vida en un accidente de tránsito.

Una visita a Guatemala se convirtió en una tragedia para las hermanas Katherine, Tiffany y Natalie y su abuelo Luis Vásquez quienes murieron luego de un accidente vial en la ruta al Atlántico.

El percance tuvo lugar en el kilómetro 106 de esa ruta, cuando el vehículo en el que viajaban las víctimas chocó contra un cabezal.

“Mis hijas y mi padre me fueron arrebatados en un accidente automovilístico con una semirremolque. Estoy realmente devastado y de luto por la pérdida de los más cercanos a mí que me han sido arrebatados tan repentinamente. Mi hija menor acababa de terminar la escuela secundaria y estaba en camino a la universidad junto con sus otras hermanas y ambas tenían un futuro tan prometedor. Mis hijas eran queridas por todos, trataban a todos con respeto como si fueran su propia familia. Sé que están en un lugar mejor y agradezco saber que mi padre está con ellos cuidándolos como me ha cuidado a mí”, escribió Maggie Vásquez para iniciar una campaña de recaudación de fondos en GoFoundMe.

Las hermanas dejaron un gran vacío en el corazón de su madre.

“Desafortunadamente, debido a que las circunstancias fueron tan repentinas, no estaba preparado para tal dificultad financiera. Mis hijas estaban visitando a sus abuelos (mis padres) durante el fin de semana y fueron atropelladas por un camión. Necesito pagar los gastos del funeral de mis tres hijas y enviarlas en avión desde Guatemala a Estados Unidos. Si hay algo que pueda donar, incluso si es 1 dólares, sería muy apreciado y me ayudaría mucho durante esta horrible y repentina alteración de la vida”, agregó la devastada madre.

La madre requiere de 60 mil dólares para repatriar a sus hijas a Estados Unidos.

Si deseas colaborar con la familia Vásquez, puedes ingresar en este enlace para aportar tu donativo económico y apoyar a la madre de las tres jóvenes estadounidenses.