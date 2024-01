Insisten con reformar ley para poder destituir a Fiscal General

-

El presidente Arévalo citó a la jefa del MP a una reunión este miércoles 24 de enero, pero hasta el momento no ha habido respuesta del MP.

Ante la próxima reunión del presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general, Consuelo Porras, las iniciativas que se han planteado en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) han vuelto a cobrar relevancia.

El tema salió a relucir en la reunión de jefes de bloque que se celebró este martes 23 de enero. Fue la diputada Sonia Gutiérrez, quinta secretaria de ese organismo, quien propuso a sus colegas discutir uno de los proyectos.

Específicamente, habló de una de las iniciativas que flexibiliza los criterios para destituir al jefe del ente investigador y devuelve esa potestad al gobernante del país.

Aunque buscaba que el proyecto se leyera en el pleno y avanzara en el proceso para su aprobación, no obtuvo el respaldo necesario, por lo cual no fue incluida en ninguna de las agendas previstas para las sesiones plenarias de esta semana.

Consultado al respecto, el presidente del Legislativo, Nery Ramos, recordó que existen varias propuestas y que es un asunto que se mantiene en discusión, pero que se deben seguir los procesos correspondientes.

Entretanto, dijo, hay leyes vigentes que se tiene que respetar.

En la reunión de jefes de bloque se propuso discutir una de las propuestas que busca modificar la Ley del MP. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las percepciones

Por su parte, el subjefe del bloque Todos, Byron Rodríguez, aseguró que en la Junta Directiva habría interés en impulsar el citado proyecto, pero que, aunque se aprobara, se tendría que hacer un análisis sobre la retroactividad de la ley.

Agregó que si los cambios cobraran vida legal este año ya no aplicarían a la actual fiscal general, sino a quien la sustituya cuando termine su período. Además, opinó que "no se debe legislar con base en un tema coyuntural", sino en cumplimiento a la Constitución.

En una línea similar se pronunció Elmer Palencia, de la bancada Valor, y destacó que le parece curioso que "quienes quieren ahora piden modificar la ley fueron quienes en 2016 apoyaron que el fiscal general no pudiera ser removido cada vez cambiara el mandatario".

"No es correcto que hoy, que no favorece o no gusta, se modifique la ley", remarcó.

Cabe destacar que actualmente existen entre 12 y 13 iniciativas dirigidas a reformar la norma que rige al MP. Varias de ellas se presentaron el año pasado y se centran en las causas que podrían permitir la remoción del titular de esa institución, pero también la mayoría ni siquiera fue conocida por el pleno.