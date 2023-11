-

¡Reconocen a los peluqueros detenidos! Usuarios narran malas experiencias en salón allanado por las autoridades

Varios usuarios de las redes sociales identificaron a los detenidos en la peluquería del Centro Histórico. Algunos refieren casos de estafas, otros ser obligados a pagar sumas exageradas a base de golpes y otros narran que en años anteriores ya habían presentado denuncias en la Policía Nacional Civil (PNC).

Luego de darse a conocer el caso de una peluquería en el Centro Histórico de la capital donde hubo allanamientos por denuncias e violación sexual y robo, varios usuarios compartieron sus vivencias como clientes de dicho lugar.

"100% confirmo a mi primo le quitaron y vaciaron todas sus tarjetas a punta de pistola! Lo agredieron física y verbalmente", comenta una de las internautas. Mientras otro de los usuario refiere que no es el único lugar del sector donde se han presentado ese tipo de situaciones: "No son los únicos hay más allí que hacen lo mismo ojalá sigan los allanamientos". Otros aseguran que ese tipo de abusos vienen ocurriendo desde hace más de dos décadas.

"Esto lleva años, en el 2009 para mí graduación de diversificado fuimos con unos amigos a cortarnos el pelo ahí y nos dijeron que nos cobraban Q 50 por corte pero al final nos estaban cobrando Q 300 más por la lavada de pelo. Tuvimos que llamar a la policía para que nos ayudarán", detalló otro de los afectados.

"Una mi conocida se hizo una base con ellos y le habían dicho que Q 300 y al final le cobraron como Q1,000 por unas disque ampollas y la retuvieron junto con sus papás hasta que pagaran o los golpeaban. Y al final la base ni le quedó, solo se lavó el pelo y se le deshizo", narra una usuaria.

"A mí me sucedió lo mismo, me ofrecieron corte de pelo y al final me estaban cobrando Q 3,000, por unas cremas dis que especiales. Puse la denuncia le di seguimiento y todo pero no me dieron solución mucho menos respuesta", explica el usuario, quien expresó sentir satisfacción aunque su denuncia no tuvo éxito la de otros sí.

Julio Ramírez, es uno de los detenidos y enfrenta señalamientos de violación. (Foto: PNC y redes sociales)

El señor "belleza", el violador

Uno de los peluqueros detenidos fue reconocido, se trata de Julio Ramírez de 26 años, es el único de los cuatro detenidos que enfrenta señalamientos por violación con agravación de la pena. Otros de los delitos son: robo agravado y plagio o secuestro.

El aprehendido ha participado en concursos de belleza y ha ganado títulos como Mister Pacífico, Mister Turismo y Mister Piel Dorada. En su perfil de red social expone su gusto por las motocicletas y hacer ejercicio en el gimnasio.

Su perfil está lleno de fotografías donde él es el protagonista.

Julio Ramírez ha participado en concursos de belleza masculinos. (Foto: redes sociales)

El de cabello azul fue reconocido

Mientras que otro usuario, al ver a uno de los detenidos Quelvin Leonel Morales Paz, es el que usa el cabello teñido de azul dijo: "Precisamente ese %$&# de pelo azul, un corte me salió en Q780 porque supuestamente me hicieron un tratamiento y sólo pajas ya cuando me dieron la factura, les quise hacer lío pero habían como 6 tipos, y realmente presentí que me podía pasar algo", describió.

Morales Paz, de 29 años, está acusado de plagio o secuestro y robo agravado.

Otro usuario tuvo la suerte de no sufrir ningún tipo de abuso pero expresó: "We que miedo.. con él (el de cabello azul) me corte el pelo la última vez".

"El de pelo azul me encerró en la oficina donde se pagaba, me gritó e intimidó cuando logré salir me siguió hasta la sexta gritando e insultándome. Afortunadamente sólo se quedó en anécdota, qué triste saber que hubo víctimas que no tuvieron la misma suerte", comentó otro de los que acudieron al lugar.

Quelvin Morales con el cabello teñido de azul fue reconocido por varios internautas. (Foto: PNC)