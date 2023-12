¡Nuevo reconocimiento! Lionel Messi se convierte en el atleta del año 2023

-

El astro argentino de 36 años, Lionel Messi, fue elegido como el 'Atleta del Año 2023' por la revista estadounidense "TIME", una de las publicaciones más importantes e influyentes en todo el mundo.

El campeón del mundo con Argentina cambió al París Saint-Germain por el Inter Miami de Estados Unidos y su traspaso se convirtió en un golpe mediático que aún asombra a todos sus fanáticos.

"Lo que ocurrió el 21 de julio de 2023 en Miami, Florida, todavía parece surrealista. Lionel Messi disputó su primer partido vistiendo la camiseta rosa y negra", se puede leer en la publicación de la revista.

"Aquí estaba el mejor futbolista que jamás haya jugado al juego más popular del mundo, preparándose para jugar con un club que ocupaba el último lugar en los Estados Unidos", menciona el reportaje.

Messi se sinceró sobre el proceso de decisión y admitió que estuvo "pensando mucho en ir a la liga saudí, donde han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante".

El principal enfoque de la revista al nombrar a Messi como el atleta del año fue el impacto que tuvo tras su debut con el Inter Miami y el gran interés que despertó por el fútbol en todo Estados Unidos.

"Los precios de las entradas, las ventas de mercancías y la audiencia se dispararon", menciona la publicación de Leo Messi, que releva al beisbolista Aaron Judge, que ganó el reconocimiento en 2022.

La revista TIME compartió a través de sus redes sociales la portada especial dedicada a Lionel Messi, con la cual se le reconoce como el atleta del año 2023 y con la que le dedican un espacio.