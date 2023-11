¡Recuperan el liderato! El Real Madrid baila en Cádiz gracias a Rodrygo y Bellingham

-

El Real Madrid cumple con su partido y vence 0-3 al Cádiz; ahora queda a la espera del Girona para mantener el liderato.

Luego del tropiezo del FC Barcelona al empatar en la casa del Rayo Vallecano, el Real Madrid visitaba al Cádiz con la obligación de ganar para recuperar nuevamente el liderato de la Liga española.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti golpeaban rápidamente con un golazo de Rodrygo, que hizo lo que quiso con los defensas rivales al minuto 15 del primer tiempo, para adelantar a los merengues.

El primer tiempo acababa 0-1 a favor de los blancos, pero los jugadores madridistas sabían que debían de sellar la victoria, para evitar sorpresas como las que sufrió su archirrival el sábado pasado.

Nuevamente Rodrygo, demostrando su calidad y técnica, digna de un seleccionado brasileño, burló a la defensa del Cádiz y colocó el balón en el ángulo de la portería, para calmar las dudas.

Cuando el partido estaba completamente decidido, llegaría la estrella emergente del Real Madrid, el inglés Jude Bellingham, quien se ha convertido en el goleador de los merengues tras su fichaje estelar.

Un Cádiz dolido dejó que el conjunto blanco siguiera presionando ofensivamente y el británico llegó al área contraria tranquilamente, con el tiempo suficiente para colocar la pelota lejos del arquero.

Ahora el Real Madrid se encuentra esperando que el Girona empate o pierda contra el Athletic Club el lunes 27 de noviembre, para poder asegurar el liderato hasta la siguiente fecha del campeonato.

El siguiente partido del Real Madrid será el miércoles 29 de noviembre a las 14:00 horas, cuando reciban al Napoli italiano, por la quinta jornada de la fase de grupos en la UEFA Champions League.