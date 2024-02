¿Se recuperará? Esto se sabe sobre el cáncer del rey Carlos III

-

El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer, pero no se especificó de qué tipo.

El pasado lunes 5 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III del Reino Unido fue diagnosticado con cáncer, pero se desconoce la naturaleza y gravedad del mismo.

Al parecer, el cáncer fue descubierto en la reciente hospitalización del rey tras una operación de próstata que se realizó en la ciudad de Londres, pero hasta el momento se dispone de poca información.

Lo que sí se sabe es que el cáncer se detectó "temprano", según el primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, lo que en teoría mejora las posibilidades de recuperación para el soberano.

Además, Sunak indicó que el cáncer no es de próstata, por lo que se especula que podría ser de pulmón o colon, ya que estos representan el 53% de los cánceres más comunes en el Reino Unido.

La organización británica de investigación sobre el cáncer, Cancer Research UK, afirma que el 36% de los casos de cáncer diagnosticados cada año se detectan en personas mayores de 75 años.

El rey Carlos III cumplirá 76 años en 2024, y la organización indica que el 50% de los adultos mayores logran sobrevivir al menos "10 años más", aunque esto depende de las circunstancias individuales.

King Charles leaves London for Sandringham. Barely one hour after Harry arrived at Clarence House. I’m sure Queen Camilla ignored the nasty little brat for what he wrote about her and I hope it has now sunken in, you aren’t welcome. GOD SAVE THE KING



pic.twitter.com/fsOz0KIaZu — Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) February 6, 2024

Este martes, 6 de febrero, el rey Carlos III apareció en público por primera vez desde el anuncio de su cáncer, y abandonó su residencia en Londres de Clarence House, para dirigirse a Sandringham.

De acuerdo con el Palacio de Buckingham, el rey se muestra "muy optimista respecto a su tratamiento" y "espera poder regresar a todas sus actividades públicas lo antes posible".