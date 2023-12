¿El reglamento que obliga a separar la basura afecta la "quema del diablo"?

-

El Ministerio de Ambiente compartió una serie de publicaciones en las que menciona algunos artículos que debían ser clasificados en vez de usados en la "quema del diablo".

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) compartió en sus redes sociales publicaciones con el lema "No quemes, clasifica tu basura", con el objetivo de que la tradicional "quema del diablo" pudiera ser celebrada sin implicaciones ambientales negativas.

Dichas publicaciones que invitaban a una quema del diablo responsable hacían uso de las clasificaciones planteadas en el Reglamento 164-2021, que detalla las clasificaciones de basura de esta forma.

#SomosMARN | ¡No los quemes, clasifícalos!



Evita quemar los siguientes residuos que pueden ser aprovechados.



▶️Restos de comida



▶️Tierra



▶️Madera



Este 7 de diciembre celebra tus tradiciones y se amigable con el ambiente. pic.twitter.com/jFgcwo5CEA — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) December 4, 2023

No reciclable

Servilletas

PVC

Llantas

Baterias

Encendedores

Aerosoles

Reciclabe

Latas de aluminio

Papel

Empaque multicapa

Vidrio

Cuadernos

Botellas

Orgánico

Restos de comida

Tierra

Madera

Hojas secas

Ramas

Cáscaras

Soy502 consultó con la ingeniera María García, asesora de la dirección para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, quien explicó que dicho acuerdo no cambia directamente la tradicional quema del diablo, pero siempre se hace un llamado a realizar estas prácticas con consciencia ambiental.

"Es parte de la conciencia que tendríamos que tener como ciudadanos, en que hay elementos que no se deben quemar. Por ejemplo, las llantas o colocarles aerosoles a las fogatas, no quemar tubos de PVC y no quemar mantas vinílicas. Todo esto porque recordemos que todo este tipo de material crea gases que pueden afectar la atmósfera y también pueden afectar la salud de las personas", narraba García.

El MARN exhorta a que las quemas sean pequeñas, aunque García confesaba que lo mejor para el medioambiente sería no quemar nada, "porque al momento de hacer quemas que no tienen ningún tipo de control, pues tienden a afectar el medio ambiente. Pero también, como Ministerio de Ambiente, entendemos que el área cultural es sumamente importante y que tampoco la podemos dejar de lado".