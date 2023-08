Usuarios reportan problemas en página de la SAT para imprimir calcomanía

-

Los inconvenientes en la página de la SAT que han impedido que los contribuyentes puedan imprimir el impuesto de circulación.

Desde horas de la mañana de este lunes 31 de julio, usuarios reportaron fallas en la página de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo cual no permite la impresión de la respectiva calcomanía, tras el pago del impuesto de circulación.

Según varios contribuyentes, realizaron el respectivo pago tanto en línea como en agencias bancarias, pero al ingresar a la página de la SAT para realizar la impresión, aparece que no han cancelado.

"Buenas tardes, pagué hace más de 3 horas y aún no me habilita la opción de imprimir la calcomanía....tienen alguna demora en procesar los pagos?", indicó uno de los usuarios.

Mientras otro afirmó: "Igual, yo pagué a las 11 de la mañana y no se ha habilitado la impresión de la calcomanía".

Otros usuarios aseguraron: "También, pague hace 3 horas y no me habilita imprimir la calcomanía", "Ya pague pero sigo apareciendo como pendiente" y "buena tarde que piensan hacer si su sistema se cayó, que pasara si no se logra pagar hoy".

La SAT explicó a Soy502 que estos inconvenientes podrían estar relacionados con el enlace con los bancos. Así como por la alta demanda de usuarios intentando efectuar el trámite.

Sin embargo, si el pago ya está realizado es probable que el sistema permita que en algunas horas, los contribuyentes puedan imprimir la calcomanía para poder portarla de manera física.

Ya pague pero sigo apareciendo como pendiente .. — pfffffffff (@wiamsarg) August 1, 2023

Otras razones

Para la impresión del pago del impuesto de circulación también es necesario que el contribuyente se encuentre solvente por las infracciones de tránsito, de lo contrario no podrá hacerlo.

En caso de no pagar el mencionado impuesto, el usuario incurrirá en infracción de omisión de pago de tributos y será sancionado con una multa de cien por ciento (100%) del impuesto omitido, así como el pago de intereses.