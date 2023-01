Reportera se descompensa en plena transmisión y casi desmaya (video)

Una reportera tuvo un percance médico cuando informaba en vivo.

La reportera Jessica Robb del canal estadounidense CTV News, informaba en vivo para la audiencia cuando comenzó a tener dificultades para hablar.

Robb trataba de pausar para continuar, pero en un momento le fue imposible hacerlo.

Ante esto, se disculpó con la presentadora Nahremann Issa y explicó que no se sentía muy bien.

"Lo siento, Nahremann, no me siento muy bien en este momento y estoy a punto de...", dijo antes de comenzar a perder el equilibrio y estar a punto de desmayarse.

Must Watch: Young CTV News reporter Jessica Robb starts slurring her words, appears to go into medical distress, and looks like she’s about to collapse live on air during the 6pm show tonight. pic.twitter.com/tVrmtXvvyR — The Canadian Independent (@canindependent) January 9, 2023

De inmediato la toma se cortó y volvió al set con la presentadora, quien aseguró a los espectadores que verificarían que Jessica estuviese bien.

Afortunadamente, una actualización posterior dijo que la periodista se sentía mejor y ahora está descansando. Robb agradeció por los buenos deseos de la audiencia.