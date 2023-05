Quiso terminar con su novio por WhatsApp pero la respuesta de él la dejó sin palabras

Polémica causó una mujer en redes sociales tras enviar un extraño mensaje a su novio para terminar su relación amorosa.

Una joven de nombre Agustina, compartió un mensaje en Twitter y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La joven de nacionalidad argentina decidió enviar un extenso mensaje al chico con el que estaba saliendo para poner fin a la relación, pero la respuesta que recibió fue completamente inesperada.

A pesar de ello, decidió tomarlo con humor y compartió la experiencia en la misma red social.

La publicación generó varios comentarios por parte de usuarios, algunos de los cuales criticaron su forma de comunicar la decisión. "Es mejor decir 'quiero separarnos'", sugirió una internauta.

(Foto: redes sociales)

El mensaje polémico

Fue mediante su cuenta de Twitter @muyAgustina, que la joven compartió el sorprendente momento que vivió.

Según reveló en otras respuestas, la relación con su exnovio empeoraba día a día.

Aunque intentó salvar la situación durante un tiempo, finalmente se agotó. Aunque hablaron cara a cara durante varios días, ella optó por terminar la relación a través de WhatsApp.

Para ello, escribió un extenso mensaje lleno de metáforas para expresar sus sentimientos. "Aunque te veo y te siento en lo más profundo de mi ser, te extraño", escribió. "Ese lugar en mi estómago donde antes la felicidad me hacía cosquillas, ahora me recuerda que debo dejarte para volver a estar bien", añadió.

"Hoy sos la ansiedad y la incertidumbre. El miedo y la angustia. La distancia y los vidrios que me cortan los pies cuando quiero caminar hacia vos (...) Te juro que te quiero. Que nos quise con toda la ilusión del mundo. Y que ya no quiero más. Te juro que te quiero. Pero me tengo que ir", finalizó su texto.

Sin embargo, la chica comentó que se indignó por la respuesta de su ahora expareja, quien al leer la metáfora con el que la terminó únicamente le escribió "buenassss, ¿una poesía?".

(Foto: Twitter)

*Con información de Tn.