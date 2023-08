Buffon se retira del fútbol: adiós a uno de los mejores porteros de la historia

-

El histórico portero italiano, Gianluigi Buffon, cuelga los guantes a los 45 años luego de diversas complicaciones con las lesiones.

Gianluigi Buffon anunció su retirada del fútbol y colgará los guantes a sus 45 años. Se retira uno de los mejores porteros en la historia del deporte, luego de más de mil partidos oficiales disputados.

El guardameta ha tomado la decisión de retirarse tras 28 temporadas disputadas debido a los problemas físicos que ha tenido durante los últimos dos años en el Parma italiano de la segunda división.

"Yo quiero retirarme a los 55 años, pero no sé si vaya a poder seguir", había declarado Buffon a un medio de Italia en febrero de 2023 luego de perderse 18 encuentros en la Serie B por lesión.

'Gigi' se ha retirado a pocos meses de cumplir 28 años exactos de su debut, el 19 de noviembre de 1995, cuando inició su carrera con el Parma, mismo club con el cual jugó el último partido de su carrera.

"Esto es todo amigos. Me dieron todo. Yo lo di todo. Logramos todo juntos", ha publicado Gianluigi Buffon en su cuenta oficial de X (Twitter) para anunciar su retirada del fútbol.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

Gianluigi Buffón jugó 265 partidos con el Parma FC, en donde ganó una Copa de Italia, una Copa de la UEFA, y una Supercopa de Italia.

Con la Juventus de Turín disputó 685 partidos, ganó 4 Copas de Italia, 9 Ligas Italianas de Serie A, 6 Supercopas de Italia, y 1 Serie B.

En el París Saint-Germain solamente participó en 25 partidos, y le bastaron para conseguir una Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Representó en 176 partidos a la Selección de Italia, y con su país alcanzó una Eurocopa Sub-21 en 1996 y una Copa Mundial en 2006.

El mejor portero del mundo en 2003, 2004, 2006, 2007, y 2017, quiere seguir trabajando en el mundo del fútbol, aunque "de momento no piensa en empezar otra carrera como entrenador".